Клопп об АПЛ: «Борьба за титул будет, если мы сможем выиграть все матчи. Для нас ничего не изменилось»

высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Ливерпуль», имея игру в запасе, отстает от лидирующего на 6 очков.

– Впереди еще очень много матчей. Борьба за титул будет, если мы сможем победить во всех оставшихся играх. Я понимаю воодушевление людей, это хорошо. Нельзя сказать, что «Сити» не догнать, но ситуация непростая. Я ни секунды не думал о борьбе за титул.

Когда вел у «Ман Сити» со счетом 2:1, я ехал домой. Приехав, я уже не следил за игрой, так как был уверен, что «Сити» в любом случае сравняет. Потом водитель очень воодушевился и сказал мне, что сначала стало 2:2, а потом – 3:2. Когда он произнес этот счет, я подумал, что «Сити» победил, так что ответил: «Окей». Но водитель сказал: «Нет, «Тоттенхэм» выиграл 3:2». Я ответил: «Оу». Вот такой была моя реакция.

Для нас ничего не изменилось, так как мы должны победить во всех матчах.

– Выиграет ли «Ман Сити» все свои игры?

– Мы ожидаем этого. Такое случается чаще, чем не случается. Мы проведем против них одну игру, и мы точно хотим победить в ней. Этот матч [с «Лидсом»] ничего не изменил.

Мы не можем выиграть все, победив лишь в одном матче. Мы просто попытаемся выиграть очень сложную игру в , – сказал тренер .