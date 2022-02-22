Шварц о Fan ID: «Очень важно, чтобы болельщики заполняли трибуны, заряжали команду энергией. Надеюсь, противоречия удастся разрешить путем диалога»

высказался о введении в России Fan ID.

– Ваше отношение к двум самым обсуждаемым темам зимы – возможное изменение лимита на легионеров и введение закона о паспорте болельщика?

– По поводу лимита, насколько я понимаю, официально решение не принято. Есть слухи. Давайте вернемся к обсуждению этого вопроса, если решение будет официально озвучено. До этого момента не вижу смысла рассуждать на эту тему.

Что касается второго вопроса, то я вот что скажу. И мне, и всем, кто работает в «Динамо», очень важно, чтобы болельщики заполняли трибуны стадиона, были рядом с командой, заряжали ее своей энергией.

Даже сюда на сборы приехало около 100 человек, и команда почувствовала их поддержку. Я очень надеюсь, что даже если какие-то противоречия существуют, то их удастся разрешить путем конструктивного диалога, – сказал главный тренер .