Кукуян о работе судьи: «Если бы я судил на диване с кофе в руке – было бы легко»

рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются футбольные судьи.

– В 2014 году вы дебютировали как судья в профессиональном футболе, в 2017-м попали в РПЛ, а спустя несколько лет стали одним из топ-арбитров РПЛ. В чем секрет такого взлета?



– Просто стараюсь всегда все делать правильно и четко. Да и где-то повезло, в нужный момент проявил себя. Нюансов очень много. Это как в футболе: есть много талантливых мальчишек, но в команду РПЛ попадают единицы из тысяч.

– Быть судьей – это ведь расстрельная должность.

– Это самое плохое в профессии. В любой момент тебе могут сказать до свидания.

– В чем видите главные сложности?

– Когда ты находишься внутри – это колоссальное давление от команд, их представителей, зрителей, прессы. У тебя должно быть горячее сердце, но холодная голова. На поле достаточно провокаций со стороны футболистов и тренеров.

А если бы я судил, сидя на диване с кофе в руке, и пересматривал моменты с 20 камер – тогда мне было бы легко и не было никаких проблем.

– Какие бывают провокации?



– Например, в каком-нибудь моменте ты не свистнул, а продолжил игру. К тебе подбегают и кричат: «Судья, фол! Ты что, не видишь?!» Потом тренер подхватит. Уже начинаешь думать – а вдруг там реально ошибку совершил.

Ты видишь эпизод мгновенно, и тебе надо принять решение. Когда пересматриваешь момент потом, понимаешь, был прав или нет. От всего этого надо абстрагироваться и делать на поле свою работу. Немногие с этим справляются. Поэтому до доходит мало. Судья – это личность, и довольно твердая. Без закалки в этом деле никуда, – сказал Кукуян.