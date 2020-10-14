«Меня называли «черной #####», и соцсети говорили, что это не язык ненависти. Компании вообще хотят что-то изменить?» Дини о расизме

Капитан «Уотфрода» осудил политику соцсетей в отношении расовой дискриминации.

«Эти компании вообще хотят что-то изменить? Хотят ли они положить конец оскорблениям?

Если такой известный темнокожий игрок, как , подвергается расистским оскорблениям, то все это быстро накапливается, помогает расти трафику, увеличивает прибыль и рекламную привлекательность компаний.

Если я полистаю свои комментарии в инстаграме, каждый десятый будет с расистским эмодзи, и это не редкость. Тогда я следую протоколу: блокирую пользователя, помечаю сообщение как «язык и символы ненависти».

А потом мне говорят, что эмодзи с обезьяной и бананом не считается расизмом. Я жаловался, что меня называли «черной #####» (женским половым органом, black cunt – прим.), и мне говорили, что это тоже не язык ненависти.

Соцсетям нужно изменить свои алгоритмы, чтобы реагировать на очевидно расистские сообщения – но соцсети вообще хотят этого?» – высказался Дини.