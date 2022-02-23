Защитник «Лилля» Фонте о 0:2 с «Челси»: «У нас были моменты, но на таком уровне нужно забивать»

высказался после первого матча 1/8 финала чемпионов с (0:2).

Защитник остался недоволен реализацией голевых моментов.

«Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постарается воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты, но на таком уровне нужно забивать.

Нам нужно играть эффективнее и быть агрессивнее, когда владеем мячом. Мы знаем, что решило исход матча. У «Челси» было два голевых момента, и оба были реализованы.

Мы выполнили план на игру, но при этом ошибались, теряли мяч на ключевых участках поля. Когда такое случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить.

Впереди ответный матч дома, и у нас есть мастерство, чтобы доставить сопернику хлопот. Будет трудно, но сегодня мы показали, что это возможно», – сказал Фонте.