Томас Тухель: «Канте – футболист, переворачивающий игру. Сразу видно его влияние на поле»

восхитился игрой в победном матче с .

Французский полузащитник был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов, в котором «синие» одержали победу (2:0).

«При правиле выездного гола результат был бы лучше, но мы провели очередной сухой матч и полностью его заслужили.

Мы усердно работали, чтобы не допустить моментов у своих ворот, это сильный соперник, у нас были и хорошие отрезки, и похуже, но серьезных моментов у наших ворот не было.

Я очень доволен игрой Канте, он не сразу втянулся. У него были трудности в последних играх, но сегодня он хорошо вышел, сразу можно увидеть, какое влияние он оказывает.

Это футболист, переворачивающий игру. Он имеет огромное влияние на игру команды», – сказал Тухель.