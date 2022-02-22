Роналду не соответствует ожиданиям некоторых боссов «МЮ». У форварда напряженные отношения с Магуайром (The Independent)

В недовольны нападающим .

По данным The Independent, в руководстве клуба есть люди, лояльные к португальцу, но их не так много, как можно было бы себе представить.

Некоторые боссы «Юнайтед» признаются, что Роналду не соответствует их ожиданиям. «Уже не 2009 год», – сказал один из источников.

В клубе считают, что 37-летнему футболисту так и не удалось адаптироваться в команде.

Многие источники утверждают, что у разговоров о напряженных отношениях между Роналду и капитаном «МЮ» есть основания.

Статистику португальца можно изучить здесь.