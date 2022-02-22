Сорокин о слухах про перенос финала ЛЧ из России из-за признания ДНР и ЛНР: «Таких обсуждений с УЕФА не было»

УЕФА не обсуждал перенос финала чемпионов из России на фоне признания ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Ранее английские таблоиды сообщили, что финал Лиги чемпионов-2021/22 могут перенести из России на фоне признания Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

«В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже «отнимали» финалы неоднократно.

Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было.

У нас подготовка идет полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты. Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с не было на этот счет», – сказал Сорокин.