«Локомотиву» интересен замбийский форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья. Прошлым летом клуб хотел купить его у «Юргордена»

интересен 22-летний замбийский форвард Эдвард Чилуфья.

Как сообщает «РБ Спорт», скауты клуба просматривали игрока прошлым летом, когда он выступал за . Шведский клуб просил 5 миллионов евро, и «Локо» был готов заплатить эту сумму. Сделка сорвалась в последний момент, но москвичи могут попытаться осуществить трансфер игрока в следующие трансферные окна.

В январе Чилуфья перешел в «Мидтьюлланд». «Локомотив» может попытаться приобрести игрока в летнее или зимнее трансферное окно, если он хорошо себя зарекомендует в Дании.