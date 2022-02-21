«Локомотиву» интересен замбийский форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья. Прошлым летом клуб хотел купить его у «Юргордена»

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«Локомотиву» интересен 22-летний замбийский форвард «Мидтьюлланда» Эдвард Чилуфья.

Как сообщает «РБ Спорт», скауты клуба просматривали игрока прошлым летом, когда он выступал за «Юргорден». Шведский клуб просил 5 миллионов евро, и «Локо» был готов заплатить эту сумму. Сделка сорвалась в последний момент, но москвичи могут попытаться осуществить трансфер игрока в следующие трансферные окна.

В январе Чилуфья перешел в «Мидтьюлланд». «Локомотив» может попытаться приобрести игрока в летнее или зимнее трансферное окно, если он хорошо себя зарекомендует в Дании.

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