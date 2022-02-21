«Хаммарбю» не продаст Сведберга «Локомотиву» дешевле чем за 6-7 млн евро

Стали известны детали возможного перехода в .

«В данный момент , Сведберг и его семья рассматривают предложение «Локомотива», для всех них оно также было неожиданным. Им нужно понять, что делать дальше.

Сведберги – известная в Швеции семья, и отец, и мать играли в футбол на очень высоком уровне. Сам Виллиот рос в Валенсии, жил там много лет. Только прошлой осенью его приезжали просматривать скауты «Барселоны». Недавно он давал большое интервью и признался, что его мечта – играть именно в Испании.

Но сейчас для него важно постоянно получать игровую практику. И в интервью он говорил, что в его планах остаться в «Хаммарбю» как минимум до летнего трансферного окна. Сведберги – весьма небедная семья по шведским меркам, у них нет нужды в деньгах. Поэтому предложение «Локомотива» должно быть очень высоким, чтобы они его приняли.

«Хаммарбю» не отпустит игрока в Россию дешевле чем за 6-7 миллионов евро», – передает слова шведского источника «РБ Спорт».

Агент игрока Фредерик Стур отказался отвечать на вопрос о возможном трансфере.

«Сегодня комментариев не будет», – сказал Стур.