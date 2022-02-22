Пеллегрини о матче с «Зенитом» в ЛЕ: «Бетис» еще никуда не вышел. Нужно решить вопрос дома»

Тренер высказался об ответном матче Лиги Европы с «Зенитом».

«Мы еще не думаем о дерби с «Севильей», мы все еще играем в Лиге Европы. Нам нужно продолжать в том же духе.

Прежде чем думать о чемпионате , нужно подумать о Лиге Европы. Нам нужно решить вопрос дома. Мы еще никуда не вышли. По мере продвижения в Лиге Европы Ла Лига становится сложнее», – сказал тренер.

Ответным стыковой матч «Бетиса» и состоится 24 февраля. В первом матче петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.