Таккинарди о Моуринью и Аллегри: «Никто не скажет, что они не были большими тренерами. Но остаются ли они ими до сих пор?»

Экс-хавбек высказался о и .

под руководством португальского специалиста идет на 8-м месте в Серии А, во главе с итальянским тренером сейчас 4-й.

«Я не думаю, что кто-либо может сказать, будто они не были большими тренерами. Но остаются ли они ими до сих пор?» – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» в эфире TMWRadio.

Также Таккинарди высказался об игре форварда туринцев в матче 26-го тура с «Торино» (1:1).

«Ювентус» немного прибавил в интенсивности, но мне не понравились оценки игры Влаховича. Неправда, будто он сыграл не лучшим образом потому, что не привык проводить по три матча в неделю. Мне мало такого объяснения, тут нужно подходить к этому иначе, с точки зрения тактики», – заявил Алессио.