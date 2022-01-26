«Аньелли пошел ва-банк, как при покупке Роналду». Таккинарди о трансфере Влаховича в «Юве»

Бывший хавбек прокомментировал предстоящий переход в туринский клуб форварда «Фиорентины» , за которого заплатят 75 миллионов евро.

«Это единственный игрок, который способен перевернуть сезон. Я думаю, Аньелли устал от того направления, в котором двигалась команда.

Он хочет побеждать, хочет снова быть на ведущих ролях, иначе такие серьезные инвестиции не объяснить. Это сигнал для всех, в том числе и для команды.

Аньелли пошел ва-банк, как было и тогда, когда он покупал Роналду. Влахович гарантирует «Юве» забитые мячи», – сказал Таккинарди.