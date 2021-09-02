«Роналду должен был уйти не так. Я ждал, что он поблагодарит фанатов «Юве», ведь они любили его». Таккинарди о Криштиану

Бывший игрок «Ювентуса» высказался об уходе в .

«Роналду должен был уйти не так. Ему не стоило просто улетать на частном самолете, пока Аллегри выступал на пресс-конференции перед игрой с «Эмполи».

Я ожидал, что состоится пресс-конференция, на которой Роналду поблагодарит фанатов. Болельщики «Ювентуса» любили его, стоило попрощаться иначе.

Таких игроков, как Дель Пьеро и Тотти, Мальдини и Дзанетти больше нет, но слова Криштиану о том, что он переходит в клуб, где он чувствовал себя как дома, создают не очень хорошее впечатление.

Роналду играл не только за футболку «Юве», но и за свой международный образ. И это не ускользнуло от взгляда фанатов.

Криштиану поставил и клубную стратегию на рынке в очень сложное положение, уйдя за несколько дней до закрытия трансферного окна. Заменить такую машину по забиванию голов, как Роналду, невозможно», – сказал Таккинарди.