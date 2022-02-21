«Цель «Вильярреала» – победа в ЛЧ. Мы выиграли ЛЕ в прошлом году». Данджума перед игрой с «Юве»

Теги Ювентус Вильярреал серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арно Данджума Футбол

Полузащитник Арно Данджума сообщил, что «Вильярреал» хочет выиграть Лигу чемпионов.

«В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на нынешний сезон – побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

В матче с «Ювентусом» мы продолжим делать то, что делали всегда. Даже тогда, когда мы играли против более крупных команд, например «МЮ» на «Олд Траффорд», мы показывали хороший футбол и создавали много моментов. Мы должны были победить тогда, но уступили 1:2. Мы всегда стремимся к победе и уверены в себе, такие выступления – в нашей ДНК.

Цель – выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не скажу, что это невозможно, пускай мы и аутсайдеры. Такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», – заявил игрок испанской команды.

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