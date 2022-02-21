Эмери о плей-офф ЛЧ: «Ювентус» достоин уважения, но и «Вильярреал» здесь потому, что заслужил»

высказался перед матчем с «Ювентусом» в .

«За играют футболисты, представляющие сборные своих стран, у каждого из них много опыта. Но и у нас такие игроки есть: Пау Торрес, , Хуан Фойт.

Мы приложили очень много усилий для того, чтобы быть на этом месте, мы хотим признания не за то, что играем хорошо, а за то, что еще и побеждаем.

Мы должны быть к себе более требовательными. Мы здесь потому, что заслуживаем этого.

«Ювентус» достоин уважения. Это наиболее заслуженный клуб Италии, который знает, что значит выиграть ЛЧ. Там выступают прекрасные футболисты. У Влаховича 18 голов в этом сезоне. «Ювентус» обладает нужными качествами и голоден до побед», – заявил главный тренер испанской команды.

«Вильярреал» сыграет с «Ювентусом» 22 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.