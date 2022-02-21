Аллегри о «Ювентусе»: «Мы за 20 дней превратились в претендентов на титул. Надо сохранять спокойствие»

высказался о предстоящем матче «Ювентуса» с .

«Матч с «Торино» (1:1) получился напряженным. На протяжении сезона встречаются матчи, когда у тебя не так много возможностей забить, но «Ювентус» провел хорошую игру.

Мы за двадцать дней превратились в претендентов на титул. Но необходим баланс. Надо идти вперед шаг за шагом, сохраняя спокойствие.

Влахович завтра дебютирует в , но нельзя на него сильно давить. Ему нужна поддержка, и я должен защищать его до конца, как и других футболистов, у которых мало опыта. Это вопрос психологии. Он впервые видел в газете целую полосу, посвященную вопросу, почему он не забил. Такого с ним прежде не случалось.

У нас есть новые игроки, но мы можем рассчитывать на то, что сразу начнем добиваться нужных результатов. Мы играем не для того, чтобы вылететь, а для того, чтобы побеждать.

Дибала не сыграет, и это серьезная потеря. Мората и Влахович точно будут в старте, но нам надо будет принять ряд решений по поводу полузащиты. У меня есть кое-какие сомнения.

На данной стадии нам нужно играть хорошо и надеяться на удачу. Завтра будет сложный матч, несмотря на то, что думают люди. «Вильярреал» хорошо обучен, это прекрасная команда. Нам нужно действовать в едином ключе», – сказал главный тренер .

Матч между туринцами и «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 22 февраля.