Коллимор о дубле Кейна «Сити»: «Где он был весь сезон? То, что фанаты «Тоттенхэма» не видят такое чаще, – неуважение к ним и клубу»

Стэн Коллимор считает, что должен чаще играть так, как с «Манчестер Сити».

Форвард сделал дубль в матче с «горожанами» (3:2) в 26-м туре .

«Кейн проявил себя выдающимся образом и со всех сторон. Но где он был весь сезон? То, что такие выступления редки, кажется жутко несправедливым по отношению к «Тоттенхэму» и его фанатам, которые платят игроку зарплату.

Как ты можешь в одном матче быть футболистом мирового уровня, а на протяжении 20 – просто неплохим?

Харри будет в состоянии забить много голов еще два года. Он не так физически одарен, как Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду.

И я задаюсь вопросом, не упустил ли он момент для перехода в большой клуб. Если выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, Гвардиола может сказать, что причина, по которой нужно было подписать Кейна, уже потеряла актуальность.

Выступление в матче с «Сити», каким бы выдающимся оно ни было, показало, насколько неуважительно Кейн относился к «шпорам» в других матчах», – сказал отметил экс-нападающий «Ливерпуля».

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