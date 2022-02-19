Сон о дубле Кейна «Ман Сити»: «Харри – потрясающий футболист. Работать с ним – большая честь»

Хавбек Сон Хын Мин похвалил форварда Харри Кейна за 2 гола «Манчестер Сити».

Дубль англичанина помог «шпорам» победить в игре 26-го тура со счетом 3:2.

«Перед матчем у нас была серия из трех поражений в чемпионате. Но мы верили в себя и усердно работали, особенно готовясь к этому матчу.

Это мог быть худший момент для игры против , но вообще-то он был лучшим.

забил очень много мячей. В начале сезона мне было грустно из-за того, что ему не удавалось забить, но он работал на благо команды.

Он потрясающий футболист и потрясающий человек. Работать с ним – большая честь», – сказал полузащитник Sky Sports.