Гвардиола о трансфере Кейна в «Сити»: «Возможности заключить сделку никогда не было. Забудем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Харри Кейн Футбол

Пеп Гвардиола отметил, что у «Манчестер Сити» не было шансов подписать Харри Кейна.

Летом сообщалось, что «горожане» пытались купить форварда «Тоттенхэма».

«Такой возможности никогда не было. Все знают, что мы были заинтересованы в сделке, но возможности ее заключить никогда не было. Забудем об этом, все позади.

Ему необязательно было забивать нам, показывать свое мастерство в работе с мячом, чтобы мы узнали о его навыках, всей Великобритании они известны», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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