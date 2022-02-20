Гвардиола о трансфере Кейна в «Сити»: «Возможности заключить сделку никогда не было. Забудем»

отметил, что у «Манчестер Сити» не было шансов подписать .

Летом сообщалось, что «горожане» пытались купить форварда .

«Такой возможности никогда не было. Все знают, что мы были заинтересованы в сделке, но возможности ее заключить никогда не было. Забудем об этом, все позади.

Ему необязательно было забивать нам, показывать свое мастерство в работе с мячом, чтобы мы узнали о его навыках, всей Великобритании они известны», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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