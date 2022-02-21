Суд сегодня рассмотрит иск Хохлова к Facebook. Соцсеть банит его фамилию

продолжает судиться с Facebook из-за фамилии.

Суд вернется к иску бывшего футболиста сборной России и эк-тренера , требующего от социальной сети не банить его фамилию.

Солнцевский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение иска Хохлова. Судебное заседание назначено на 14:30 по московскому времени.

В ходе предыдущего слушания представитель Facebook [владелец соцсети – Meta Platforms Inc.] заявил ходатайство о прекращении дела в связи с его неподсудностью Солнцевскому суду. По просьбе представителя истца заседания было отложено, чтобы иметь возможность ознакомиться с позицией компании.

Ранее Хохлов подал в суд на компанию, так как пользователей блокируют за упоминание его фамилии, ее трактуют как пренебрежение к украинцам. Сторона Дмитрия потребовала 150 млн рублей компенсации морального вреда.

Хохлов требует 150 млн с фэйсбука. Надоело, что соцсеть банит его друзей за упоминание фамилии