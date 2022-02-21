Фарке о задаче «Краснодара» на весну: «Показывать достойный футбол и не концентрироваться на таблице. Тогда результат никуда от нас не денется»

Даниэль Фарке озвучил задачу на вторую часть сезона.

Главный тренер «быков» подвел итоги зимней подготовки и рассказал, какую задачу ставит перед командой на весеннюю часть сезона.

«Краснодар» в рамках сборов в испанской Марбелье победил «Волеренгу» (1:0), «Хэкен» (2:1), «Мальме» (2:0), уступил «Сарпсборгу» (2:3) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

– К сожалению, несколько важных игроков сейчас травмированы, и без них нам приходится непросто, но я доволен работой клуба и теми игроками, которые сейчас есть в «Краснодаре».

Конечно, всегда хочется иметь как можно больше вариантов и качественных игроков, но я действительно доволен нынешним составом команды и попытаюсь использовать его максимально эффективно.

– Какие задачи стоят перед «Краснодаром» на весеннюю часть сезона?

– Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице – тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку.

Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место. В чемпионате России уже сыграно восемнадцать туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата.

После общения с представителями клуба, я был впечатлен его развитием, инфраструктурой, академией, потенциалом. Я хотел бы тоже сыграть небольшую роль в развитии клуба и помочь «Краснодару» переступить на следующую ступень своего развития, и поэтому я здесь, – сказал немец.

Фарке возглавил «Краснодар» в середине января, сменив Виктора Гончаренко. После 18 туров команда занимает 5-е место в таблице.