Медведев о 2:3 с «Бетисом»: «Зенит» в состоянии бороться на равных с третьей командой чемпионата Испании»

считает, что «Зенит» способен на равных бороться с .

Питерский клуб уступил испанской команде (2:3) в первом матче за выход в 1/8 финала .

– Как оцените результат матча с «Бетисом»?

– Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей.

Самое главное, что показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой , – заявил генеральный директор «Зенита».

Ответная игра состоится 24 февраля.

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме