Медведев о 2:3 с «Бетисом»: «Зенит» в состоянии бороться на равных с третьей командой чемпионата Испании»

Александр Медведев считает, что «Зенит» способен на равных бороться с «Бетисом».
Питерский клуб уступил испанской команде (2:3) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
– Как оцените результат матча с «Бетисом»?
– Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей.
Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании, – заявил генеральный директор «Зенита».
Ответная игра состоится 24 февраля.
Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме