Медведев о 2:3 с «Бетисом»: «Зенит» в состоянии бороться на равных с третьей командой чемпионата Испании»

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Александр Медведев считает, что «Зенит» способен на равных бороться с «Бетисом».

Питерский клуб уступил испанской команде (2:3) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Как оцените результат матча с «Бетисом»?

– Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей.

Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании, – заявил генеральный директор «Зенита».

Ответная игра состоится 24 февраля.

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