Карраскаль о переходе в ЦСКА: «Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперед. Я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился»

Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после перехода в .

– Я очень доволен тем, что я приехал в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их всех скорее увидеть.

Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что я могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА.

Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

– Как возник вариант с переходом в ЦСКА? Долго ли раздумывал?

– Интерес возник еще раньше, но тогда не получилось перейти из-за определенных ситуаций. Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идет речь, поэтому я не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился, – сказал Карраскаль.