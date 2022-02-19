Карраскаль о переходе в ЦСКА: «Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперед. Я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился»

Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.
– Я очень доволен тем, что я приехал в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их всех скорее увидеть.
Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что я могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА.
Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперед.
– Как возник вариант с переходом в ЦСКА? Долго ли раздумывал?
– Интерес возник еще раньше, но тогда не получилось перейти из-за определенных ситуаций. Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идет речь, поэтому я не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился, – сказал Карраскаль.