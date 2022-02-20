Рангник об «МЮ»: «Мы доминируем в матчах, контролируем их. Команда развивается»

уверен, что при нем добился хороших результатов.

«Мы выиграли 6 матчей [при мне], четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. С тех пор стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах, контролируем их.

Для меня очевидно, что игроки при регулярном общении чувствуют себя уверенно на поле. Мы увидели некоторые улучшения в течение последних недель и месяцев, но в будущем еще есть место для большего прогресса», – сказал немецкий тренер.