Рангник о 4:2 с «Лидсом»: «МЮ» проявил зрелость после 2:2. Не уверен, что 2 месяца назад такое было бы возможно»

уверен, что игра с (4:2) понравилась зрителям.

«Фантастический матч, если вы не тренер одной из двух команд.

Первый тайм был очень хорош, мы контролировали игру. Мы могли вести в счете 3:0 или 4:0.

За две минуты все изменилось. С первым голом «Лидсу» немного повезло. После того, как счет стал 2:2, следующие пять минут были для нас очень тяжелыми и напряженными. Но мы проявили зрелость.

Я не уверен, что такое было бы возможно 2 месяца назад, но сегодня случилось. Мы заслужили победу», – сказал Рангник Sky Sports.