Ральф Рангник: «Некоторые игроки «МЮ» были недовольны, потому что понимали, что не получат игровое время. Сейчас атмосфера стала лучше»

прокомментировал слухи о плохой атмосфере в «Манчестер Юнайтед».

«Я слышал о том, что писали, но все, что я могу сказать, основываясь на своем опыте за 11-12 недель, – это то, что некоторые игроки были недовольны до закрытия трансферного окна, потому что у нас был слишком большой состав, и многие игроки понимали, что не смогут получить игровое время.

Ситуация определенно стала лучше. Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад.

Для нас главное – хорошо играть и демонстрировать сплоченность на поле, получать максимум от наших выступлений и выигрывать матчи. Это то, на что мы можем повлиять», – сказал главный тренер .