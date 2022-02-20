Магуайр о 4:2 с «Лидсом»: «Мы обсудили, что нужно забивать больше во 2-м тайме, и так и произошло»

Защитник высказался о победе над «Лидсом» (4:2).

«Нам нужно было лучше начать второй тайм, никаких сомнений. Они переигрывали нас: с первым голом им, конечно, повезло, но они смогли вернуться в игру, а затем забили второй мяч. Нам пришлось отвечать им, действуя в едином ключе.

Мы знали, что на этом стадионе играть непросто, но также понимали, что у нас есть необходимые качества для того, чтобы доставить им неприятности. В перерыве мы обсудили, что нам нужно забить больше голов во втором тайме, и так оно и произошло.

Условия были очень плохими [из-за ливня], настоящая «старая школа». Уверен, это был увлекательный матч, и, к счастью, мы победили в нем», – сказал капитан Sky Sports.

«МЮ» победил «Лидс» в гостях (4:2). Хозяева отыгрались с 0:2, но Фред и Эланга принесли «Юнайтед» победу