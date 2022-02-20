Алжирца Белаили освистали на игре «Бреста» с «Реймсом»: «Раз, два, три, в свою страну вали»

Хавбек стал жертвой агрессии фанатов во время матча с «Реймсом».

Как передает журналист Ильес Рамдани, во время игры 25-го тура чемпионата Франции (1:1, второй тайм) фанаты начали освистывать 29-летнего алжирца, показывать ему средний палец и распевать оскорбительные песни.

Отмечается, что болельщики кричали футболисту «Мы во Франции» и «Раз, два, три, в свою страну вали».

Белаили перешел в «Брест» в январе. Ранее он выступал за клуб «Катар». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.