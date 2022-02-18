Чемпионат Франции. «Лилль» против «Метца», «ПСЖ» завтра сыграет с «Нантом»

25-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем – .

В субботу сыграет на выезде с , – с .

В воскресенье сыграет с , «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с , примет «Клермон».

Чемпионат Франции

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

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