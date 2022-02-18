Чемпионат Франции. «Лилль» против «Метца», «ПСЖ» завтра сыграет с «Нантом»

25-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Лилль» – «Метц».
В субботу «Лион» сыграет на выезде с «Лансом», «ПСЖ» – с «Нантом».
В воскресенье «Ницца» сыграет с «Анжером», «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Бордо», «Марсель» примет «Клермон».
25-й тур
- Дата проведения
- 18 февраля, 23.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 20 февраля, 15.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.05, «Матмют Атлантик»
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.