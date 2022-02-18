Чемпионат Франции. «Лилль» против «Метца», «ПСЖ» завтра сыграет с «Нантом»

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25-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Лилль»«Метц»

В субботу «Лион» сыграет на выезде с «Лансом», «ПСЖ» – с «Нантом»

В воскресенье «Ницца» сыграет с «Анжером»«Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Бордо», «Марсель» примет «Клермон». 

Чемпионат Франции

25-й тур

Лилль – Метц
Дата проведения
18 февраля, 23.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

 

Ланс – Лион
Дата проведения
19 февраля, 19.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика

 

Нант – ПСЖ
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика

 

Ницца – Анжер
Дата проведения
20 февраля, 15.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика

 

Сент-Этьен – Страсбур
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

 

Лорьян – Монпелье
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика

 

Реймс – Брест
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика

 

Ренн – Труа
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бордо – Монако
Дата проведения
20 февраля, 19.05, «Матмют Атлантик»
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Марсель – Клермон
Дата проведения
20 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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