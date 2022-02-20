2-й бомбардир Бундеслиги Шик из-за травмы пропустит несколько недель. Матч «Байера» с «Баварией» – 5 марта

Лучший бомбардир из-за травмы пропустит ряд матчей команды.

Нападающий был заменен на 49-й минуте матча 23-го тура Бундеслиги с (2:3), в котором отметился голом.

У чеха диагностировано повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит несколько недель.

5 марта «Байеру» предстоит матч против «Баварии» в 25-м туре чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне Шик забил в Бундеслиге 20 голов за 20 игр – это второй показатель в турнире. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шик забил 20-й гол в сезоне Бундеслиги. Только он и Левандовски забили 20+ мячей в топ-5 лиг