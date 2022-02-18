Шик забил 20-й гол в сезоне Бундеслиги. Только он и Левандовски забили 20+ мячей в топ-5 лиг

Нападающий Патрик Шик забил в матче 23-го тура Бундеслиги против (1:0, второй тайм).

26-летний чех забил 20-й гол в 20-м матче чемпионата Германии в сезоне. В списке бомбардиров он уступает лишь форварду «Баварии» Роберту Левандовскому, у которого 26 мячей в 22 играх.

Только Шик и Левандовски забили 20+ голов среди футболистов топ-5 лиг в этом сезоне.

В АПЛ у («Ливерпуль») 16 голов в 22 матчах, в Ла Лиге у («Реал») 17 мячей в 21 игре, в Серии А Чиро Иммобиле забил 19 голов в 21 матче, а в Лиге 1 у («Монако») 14 мячей в 23 играх.

Подробная статистика Шика доступна здесь.