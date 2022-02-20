Маму Фодена ударили по лицу после попытки заступиться за сына из-за оскорбления. «Ман Сити» поддержал игрока

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Маму Филипа Фодена ударили по лицу в ходе потасовки.

Хавбек «Манчестер Сити» вместе со своей девушкой Ребеккой и матерью Клэр посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.

В коридоре арены неизвестный мужчина назвал футболиста «ссыклом» (cunt). Мать и девушка футболиста обратились к группе неизвестных, спросив, кто из них сказал это.

После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу.

«Манчестер Сити» выступил с заявлением о произошедшем.

«Клубу известно о распространившемся в социальных сетях видео, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и потрясены жестокостью и последовавшим нападением на члена семьи Фила.

Мы продолжим оказывать Филу и его семье всю необходимую поддержку и помощь», – сообщили «горожане».

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