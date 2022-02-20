Жоржиньо мечтает поиграть у Гвардиолы: «Не знаю, случится ли это, но я считаю его эталоном»

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Хавбек «Челси» Жоржиньо мечтает поработать под руководством Пепа Гвардиолы.

– Я должен был перейти не в «Челси», а в другой клуб. В другой английский клуб.

Но все сложилось так, как сложилось, и я перешел в «Челси». Все случилось очень быстро. Когда я увидел предложение от «Челси», то уже находился в Лондоне. И я сказал: «Вперед!»

– Мечтаете ли вы поиграть у Гвардиолы?

– Да. Я не знаю, случится ли это, но да, я считаю его эталоном. Когда я был маленький, то смотрел, как его «Барселона», с Роналдиньо, Хави, Иньестой, выигрывала все, – сказал полузащитник в интервью Але Оливейре.

Пеп Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года.

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