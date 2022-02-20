Жоржиньо мечтает поиграть у Гвардиолы: «Не знаю, случится ли это, но я считаю его эталоном»

Хавбек «Челси» Жоржиньо мечтает поработать под руководством Пепа Гвардиолы.
– Я должен был перейти не в «Челси», а в другой клуб. В другой английский клуб.
Но все сложилось так, как сложилось, и я перешел в «Челси». Все случилось очень быстро. Когда я увидел предложение от «Челси», то уже находился в Лондоне. И я сказал: «Вперед!»
– Мечтаете ли вы поиграть у Гвардиолы?
– Да. Я не знаю, случится ли это, но да, я считаю его эталоном. Когда я был маленький, то смотрел, как его «Барселона», с Роналдиньо, Хави, Иньестой, выигрывала все, – сказал полузащитник в интервью Але Оливейре.
Пеп Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года.