«Рубин» подписал 18-летнего хавбека «Зенита» Кузнецова

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«Рубин» подписал полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова.

Контракт с 18-летним игроком рассчитан на 5 лет.

Кузнецов в текущем сезоне выступал за основную команду сине-бело-голубых и «Зенит-2». В РПЛ он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Статистику футболиста можно найти здесь.

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