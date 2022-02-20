«Рубин» подписал 18-летнего хавбека «Зенита» Кузнецова

«Рубин» подписал полузащитника .

Контракт с 18-летним игроком рассчитан на 5 лет.

Кузнецов в текущем сезоне выступал за основную команду сине-бело-голубых и . В РПЛ он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Статистику футболиста можно найти здесь.