«Рубин» подписал 18-летнего хавбека «Зенита» Кузнецова

«Рубин» подписал полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова.
Контракт с 18-летним игроком рассчитан на 5 лет.
Кузнецов в текущем сезоне выступал за основную команду сине-бело-голубых и «Зенит-2». В РПЛ он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Даниил Кузнецов – игрок «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) February 20, 2022
Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять лет ✍🏻
Ранее Даниил выступал за молодёжную и вторую команду «Зенита», а также принял участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» 📈
Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/bw3m93C6E0