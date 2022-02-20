Месси отдал 8-й голевой пас в Лиге 1. У него 2 гола в 15 матчах за «ПСЖ» в чемпионате

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Футбол

Форвард Лионель Месси отдал голевой пас нападающему Неймару в матче «ПСЖ» с «Нантом».

На 47-й минуте аргентинец сделал разрезающую передачу в штрафную площадь соперника, а бразилец, сперва совершив ложный замах, отправил мяч в сетку – 1:3.

На счету Месси теперь 8 результативных передач в чемпионате Франции за 15 матчей, а также 2 гола.

В списке лучших ассистентов Лиги 1 Месси опережают Жонатан Клосс из «Ланса» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (оба – по 9), а также Димитри Пайет («Марсель», 10).

Подробно со статистикой 34-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

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