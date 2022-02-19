Артета об «Арсенале» в топ-4: «В АПЛ сложно побеждать. Наша цель – играть все лучше и лучше»

Микель Артета высказался о шансах «Арсенала» попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона.
«Мы стали чуть ближе к цели, одержав сегодня победу [над «Брентфордом»]. Именно так мы и должны действовать. По результатам можно увидеть, насколько тяжело побеждать в этой лиге.
В следующий раз нам нужно сделать то же самое. Необходимо будет хорошо подготовиться, потому что с «Вулверхэмптоном» будет действительно тяжело.
Нам нужно играть все лучше, лучше и лучше, такова цель. Нельзя заглядывать слишком далеко вперед. Обстановка быстро меняется. В АПЛ действительно сложно побеждать», – сказал главный тренер «канониров».