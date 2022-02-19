Артета о 2:1 с «Брентфордом»: «У «Арсенала» был шрам от поражения в 1-м туре. Мы довольны итогом»

оценил победу «Арсенала» над «Брентфордом» (2:1) в 26-м туре .

– Были ли вы обеспокоены после первого тайма?

– Думаю, мы сыграли очень хорошо. В первом тайме у нас было очень много моментов, и в АПЛ нужно ими пользоваться. В целом, как мне кажется, следует быть довольными результатом.

– Попадет ли в итоге в топ-4 АПЛ?

– Впереди еще длинный путь, но мы стали чуть ближе к этому.

– Добавило ли мотивации поражение от (0:2) в 1-м туре?

– Подобное помогает готовиться. У нас остался шрам, который я ощущал. Я старался довести до футболистов, что нельзя забывать те ощущения, которые у нас были после того матча, – сказал главный тренер «канониров».