Артета о 2:1 с «Брентфордом»: «У «Арсенала» был шрам от поражения в 1-м туре. Мы довольны итогом»

Микель Артета оценил победу «Арсенала» над «Брентфордом» (2:1) в 26-м туре АПЛ.
– Были ли вы обеспокоены после первого тайма?
– Думаю, мы сыграли очень хорошо. В первом тайме у нас было очень много моментов, и в АПЛ нужно ими пользоваться. В целом, как мне кажется, следует быть довольными результатом.
– Попадет ли «Арсенал» в итоге в топ-4 АПЛ?
– Впереди еще длинный путь, но мы стали чуть ближе к этому.
– Добавило ли мотивации поражение от «Брентфорда» (0:2) в 1-м туре?
– Подобное помогает готовиться. У нас остался шрам, который я ощущал. Я старался довести до футболистов, что нельзя забывать те ощущения, которые у нас были после того матча, – сказал главный тренер «канониров».