Фергюсон о финале ЛЧ-1999: «МЮ» немного повезло. «Бавария» была лучше до последних 20 минут»

считает, что повезло в финале в 1999-м.

Манкунианцы одолели «Баварию» благодаря двум голам в добавленное ко второму тайму время – 2:1.

«Я думаю, это был самый большой успех. На групповом этапе у нас были и «Барселона», и мы сумели пройти дальше. В четвертьфинале нам пришлось столкнуться с миланским «Интером», и мы сумели пройти дальше. В полуфинале мы обыграли туринский «Ювентус». В финале нам пришлось играть с «Баварией», которую тренировал , с которым я всегда хорошо ладил.

Я знал, что это будет сложная игра, потому что они тоже нацелились на завоевание трех трофеев за сезон. Обыграть их в финале – это самый тяжелый вызов.

Думаю, справедливо будет сказать, что в тот вечер нам немного повезло. «Бавария» была лучшей командой до последних 20 минут, когда мы начали создавать моменты. И выиграть в добавленное время так, как это сделали мы, было невероятно.

Мы впервые выиграли Лигу чемпионов [при мне], и это была самая важная игра в нашей жизни», – сказал бывший главный тренер «МЮ».