Пол Инс: «МЮ» придется потратить полмиллиарда фунтов, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть»

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Пол Инс считает, что «Манчестер Юнайтед» придется потратить 500 миллионов фунтов на трансферы.

«Вероятно, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть, им придется потратить полмиллиарда фунтов.

Речь шла о том, чтобы сократить отставание от «Сити», «Ливерпуля» и «Челси». У этих команд есть элитные тренеры, и игроки хотят играть за них. 

Кого бы мы ни пригласили, это должен быть человек, способный привести футболистов, которые хотят играть в своем стиле. На этот раз «Юнайтед» должен все сделать правильно. Они должны назначить этого тренера и оставить его на 3-4 года», – сказал бывший полузащитник манкунианской команды Genting Casino.

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