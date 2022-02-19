Пол Инс: «МЮ» придется потратить полмиллиарда фунтов, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть»

Пол Инс считает, что придется потратить 500 миллионов фунтов на трансферы.

«Вероятно, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть, им придется потратить полмиллиарда фунтов.

Речь шла о том, чтобы сократить отставание от «Сити», «Ливерпуля» и «Челси». У этих команд есть элитные тренеры, и игроки хотят играть за них.

Кого бы мы ни пригласили, это должен быть человек, способный привести футболистов, которые хотят играть в своем стиле. На этот раз «Юнайтед» должен все сделать правильно. Они должны назначить этого тренера и оставить его на 3-4 года», – сказал бывший полузащитник манкунианской команды Genting Casino.