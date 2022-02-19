«Динамо» может подписать Мхитаряна бесплатно летом. Генрих интересен еще одному клубу РПЛ

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может перейти в московское «Динамо».
По сведениям «РБ Спорт», клуб РПЛ рассматривает возможность подписания футболиста, чей контракт с римлянами истекает по окончании сезона.
Отмечается, что интерес к 33-летнему армянину в России проявляет и еще одна команда.
Ранее сообщалось, что Мхитарян осенью отказался переходить в «Зенит» и «Краснодар».
В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в Серии А, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.