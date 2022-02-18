Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» строил проект вокруг него. Ему не нравилось, что у южноамериканцев были привилегии

Форвард Килиан Мбаппе хочет, чтобы выстраивал проект вокруг него.

Это будет одним из условий возможного продления контракта, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Мбаппе хочет стать главной звездой в проекте «ПСЖ», а его окружение после трансфера 35-летнего Серхио Рамоса усомнилась в политике клуба по отношению к молодежи.

Привлечение Мбаппе к принятию решений в следующее трансферное окно могло бы в какой-то степени убедить его остаться, тем более что в других странах такое невозможно.

Кроме того, Мбаппе и несколько франкоязычных игроков не оценили привилегий, которые были у южноамериканских игроков в первой части сезона – опоздания на тренировки или неподобающее поведение. В результате форвард усомнился в способности клуба диктовать стандарты высокого уровня.