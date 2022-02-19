Юрген Клопп: «5 замен в АПЛ необходимы. Во всех странах так делают, а в Англии – «не, это помогает тем, это помогает другим»

заявил о необходимости пяти замен в английском футболе.

Тренер высказался об этом на фоне предположения о том, что он продвигает эту идею из-за желания получить тактическое преимущество, а не из-за заботы о благополучии игроков.

«Я не могу поверить, что кто-то, кто зарабатывает деньги разговорами о футболе, до сих пор этого не понимает. Мы делаем это ради тактического преимущества? Это не имеет к ситуации никакого отношения. Вообще никакого! Каждый тренер будет пользоваться этой возможностью.

Кто-то снова говорит: «Вы хотите 5 замен, потому что у вас преимущество». Это совершенно не так. Я не могу поверить, что это все еще обсуждается в таком ключе. Вот почему в этой стране это до сих пор не реализовано.

Во всех других странах так делают, и получается довольно хорошо. Это не приводит к тому, что «Бавария» опережает всех на 20 очков, или к внезапному отрыву лучших команд Италии. Нет этого, турниры там очень плотные.

А в этой стране прячутся за такими словами: «Не, это помогает тем, это помогает другим».

Пять замен необходимы. На будущее. Хотя бы ради будущего, потому что надо иметь возможность сберечь силы, потому что они не могут делать это на поле. Надо сделать это», – заявил Клопп.