Джейми Каррагер: «Современный футбол намного интереснее, чем тот, в который играл я. Иногда мы играли на 0:0, и нам было скучно»

считает, что сегодняшний футбол интереснее, чем был в его время.

«Когда я играл, мы выиграли Лигу чемпионов, но мы не играли так, как команды играют сейчас. Мы говорим о том, что было 20 лет назад, но игра меняется и двигается вперед, и через 20 лет мы увидим еще одну перемену, и новые молодые тренеры придут с новыми идеями.

Но это глоток свежего воздуха. Это намного интереснее, чем тот футбол, в который играл я. Я помню некоторые игры в европейских турнирах, когда мы просто пытались сыграть со счетом 0:0, и нам было скучно, нам было все равно, насколько зрелищно это выглядит.

Все заключалось в том, чтобы выполнить свою работу. Не думаю, что сегодня футбол такой же. Да, все еще нужно добиваться результатов, но также должно быть и зрелище. Это должно быть интересно», – сказал Каррагер CBS Sports Golazo.