Клопп об отставании от «Сити»: «Это наименьшая из моих проблем. Чтобы их решить, нужно побеждать»

не считает отставание от «Манчестер Сити» главной проблемой «Ливерпуля».

«На самом деле, многое нужно исправить. Самая маленькая из моих проблем – это то, что вы сказали о «Сити». Нет ни дня в неделе, ни минуты, когда я думаю об этом. Мы не имеем к этому никакого отношения, нам нужно только выигрывать свои матчи и смотреть, получится у нас подобраться ближе или нет.

Помимо этого, мы боремся за место в Лиге чемпионов. Для этого нам нужно выигрывать матчи. Если мы хотим пройти дальше в кубковых соревнованиях или выиграть кубок, нужно выигрывать матчи. Решение то же самое: выигрывая матчи, ты решаешь свои проблемы, и это единственное, о чем мы говорим», – сказал главный тренер .