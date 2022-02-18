Юрген Клопп: «Ливерпуль» – это не «Гарлем Глобтроттерс». Это лучший мой состав, но гораздо важнее настроение внутри команды»

объяснил, почему «Ливерпуль» – это не «Гарлем Глобтроттерс».

Главному тренеру задали вопрос о том, является ли текущий состав лучшим за время работы в клубе.

«Да, но мне не нравится об этом говорить, потому мы регулярно говорим на эту тему.

Самое главное сейчас то, что Жота выбыл из строя, и мы не знаем сроков восстановления.

Мы не знаем, что произойдет в следующем матче. Понимаем, что у нас действительно хорошая команда, хороший состав.

Мастерство и потенциал футболистов не был ключом к победе над «Интером». Решающим фактором стало отношение и настрой.

Нам просто нужно продолжать сражаться. Не думаем о том, насколько хороши мы могли бы быть. Мы не «Гарлем Глобтроттерс». Есть еще много хороших команд, с которыми нам предстоит сыграть.

Давайте перестанем меня об этом спрашивать, но мое мнение однозначно: да, это топовый состав, лучший, который у меня когда-либо был, но гораздо важнее, какое настроение внутри команды», – заявил Клопп.