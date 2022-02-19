ЦСКА договорился об аренде Гбамена. Большую часть зарплаты покроют «Эвертон» и сам опорник (Иван Карпов)

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ЦСКА договорился о переходе полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена.

Стороны достигли договоренности об аренде до конца сезона без права выкупа, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Большую часть зарплаты ивуарийца – 4 млн евро в год – покроют английский клуб и сам футболист.

26-летний игрок вылетит в расположение ЦСКА, находящегося на сборе в Турции, после матча АПЛ с «Саутгемптоном», который состоится сегодня.

За три сезона в «Эвертоне» Гбамен провел лишь 6 матчей в АПЛ. Статистика опорника – здесь.

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