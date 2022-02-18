ЦСКА обыграл видео про Наташ, представляя Карраскаля: «Больше ничего не пишите, я уже еду!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия соцсети Хорхе Карраскаль Юсуф Языджи Футбол

ЦСКА опубликовал выдуманную переписку с новичком команды Хорхе Карраскаля.

В ролике, представленном в соцсетях армейцев, аккаунт клуба сначала лайкает фотографии игрока, а затем начинает личную переписку на английском языке.

ЦСКА пишет ему: «Хорхе, привет». Поступает ответ: «Больше ничего не пишите, я уже еду!».

Таким образом, московский клуб вспомнил историю в клубных соцсетях, связанную с трансфером Юсуфа Языджи. Москвичи, представляя турка, показали видео с выдуманным диалогом, в котором они заманивают игрока: «Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ».

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«Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». ЦСКА представил Языджи – и это полный фэйл

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