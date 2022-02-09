Артета ответил Обамеянгу: «Я был решением, а не проблемой. Все закончилось хорошо для всех»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на слова форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.
Экс-форвард лондонцев, перешедший в «Барселону», говоря о конфликте, заявил, что «проблема была только в Артете». Это привело к уходу габонца.
«Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад.
Я вижу себя в этой ситуации решением, а не проблемой. На сто процентов я был решением. Могу посмотреть в глаза любому.
Я многое делаю неправильно, это точно. Но намерения всегда самые лучшие – и речь не про мое благо, я стараюсь для клуба и команды.
Думаю, все закончилось наилучшим образом для всех. Когда все меняется, меняется и контекст. Это часть футбола.
У нас были разные встречи. Решение принято сообща игроком, клубом и агентом», – сказал Артета.