Артета об удалениях у «Арсенала»: «Нужно завязывать с этим, у меня кончились идеи. Маловероятно, что мы будем побеждать вдесятером»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (1:0).
О матче
«Из-за удаления у нас возникли проблемы, нам пришлось окопаться в штрафной. «Вулвс» бросили семерых игроков в атаку, было сложно сыграть на ноль, но мы невероятно хорошо защищались в штрафной.
Нужно идти от игры к игре, продолжать совершенствоваться».
Об удалении Мартинелли
«Никогда такого не видел. Я 18 лет провел в этой стране и никогда не видел ничего подобного».
О регулярных удалениях игроков «Арсенала»
«Побеждать вдесятером чрезвычайно трудно. Нужно завязывать с этим. Мы обсуждали это. У меня закончились идеи, как можно прекратить это.
В оставшихся 16 турах нам нужно играть полным составом. Крайне маловероятно, что мы будем побеждать вдесятером», – заявил испанец.
Мартинелли получил 2 желтых за минуту – помешал ввести аут и сфолил. У «Арсенала» 4 удаления в 6 последних играх