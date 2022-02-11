Артета об удалениях у «Арсенала»: «Нужно завязывать с этим, у меня кончились идеи. Маловероятно, что мы будем побеждать вдесятером»

Главный тренер «Арсенала» высказался о победе над (1:0).

О матче

«Из-за удаления у нас возникли проблемы, нам пришлось окопаться в штрафной. «Вулвс» бросили семерых игроков в атаку, было сложно сыграть на ноль, но мы невероятно хорошо защищались в штрафной.

Нужно идти от игры к игре, продолжать совершенствоваться».

Об удалении Мартинелли

«Никогда такого не видел. Я 18 лет провел в этой стране и никогда не видел ничего подобного».

О регулярных удалениях игроков «Арсенала»

«Побеждать вдесятером чрезвычайно трудно. Нужно завязывать с этим. Мы обсуждали это. У меня закончились идеи, как можно прекратить это.

В оставшихся 16 турах нам нужно играть полным составом. Крайне маловероятно, что мы будем побеждать вдесятером», – заявил испанец.

Мартинелли получил 2 желтых за минуту – помешал ввести аут и сфолил. У «Арсенала» 4 удаления в 6 последних играх